От телефонных мошенников пострадал каждый шестой россиянин

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Каждый шестой россиянин (16%) терял деньги или имущество в результате телефонного мошенничества, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Результаты исследования показали, что каждый девятый россиянин (11%) был обманут единожды, 5% оказывались в такой ситуации несколько раз.

Чаще всего жертвами телефонных мошенников становились россияне в возрасте старше 45 лет - почти каждый пятый респондент данной возрастной категории (15%).

"Звонили якобы из банка, а там известная схема, как под гипнозом", "был короткий гудок на телефон с неизвестного мне номера, я перезвонил - с меня списали 900 рублей", - таковы некоторые комментарии респондентов, получавших звонки мошенников.

По данным SuperJob.ru, каждому третьему россиянину (34%) подозрительные телефонные звонки, которые можно отнести к мошенническим, поступают, как минимум, несколько раз в неделю либо ежедневно, почти каждому четвертому (23%) - несколько раз в месяц.

Опрос был проведен 26-29 сентября 2021 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 507 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.