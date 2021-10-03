Уголовное дело возбудили в связи с крушением вертолета в Подмосковье

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено в связи с крушением вертолета Robinson в Подмосковье, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ - ИФ)", сказала Марковская в воскресенье журналистам.

Она отметила, что по предварительным данным, вертолёт Robinson под управлением пилота с двумя пассажирами на борту потерпел крушение в лесополосе вблизи Тутаевского шоссе. По словам Марковской, cледователи и криминалисты выехали на место крушения.

Со своей стороны в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре журналистам сообщили, что по факту падения начата проверка. На место происшествия для координации деятельности оперативно-следственной группы выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Николай Грязнов, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в воскресенье в пресс-службе МЧС сообщили журналистам, что разбившийся в Московской области вертолет выполнял тренировочный полет, в результате инцидента погибли три человека. На месте находятся пожарно-спасательные подразделения.