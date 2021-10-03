Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Уголовное дело возбудили в связи с крушением вертолета в Подмосковье

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено в связи с крушением вертолета Robinson в Подмосковье, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета (СК) Елена Марковская.

В РоссииЛегкомоторный вертолет разбился в ПодмосковьеЧитать подробнее

"По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ - ИФ)", сказала Марковская в воскресенье журналистам.

Она отметила, что по предварительным данным, вертолёт Robinson под управлением пилота с двумя пассажирами на борту потерпел крушение в лесополосе вблизи Тутаевского шоссе. По словам Марковской, cледователи и криминалисты выехали на место крушения.

Со своей стороны в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре журналистам сообщили, что по факту падения начата проверка. На место происшествия для координации деятельности оперативно-следственной группы выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Николай Грязнов, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в воскресенье в пресс-службе МЧС сообщили журналистам, что разбившийся в Московской области вертолет выполнял тренировочный полет, в результате инцидента погибли три человека. На месте находятся пожарно-спасательные подразделения.

Московская область Подмосковье Robinson

Новости

В Москве предупредили о звонках мошенников с предложением привязать QR-код к соцкартам

Техгруппа общественного штаба не нашла нарушений в системе ДЭГ Москвы

Техгруппа общественного штаба не нашла нарушений в системе ДЭГ Москвы
Пандемия коронавируса

Мэрия Москвы наладит систему для отслеживания контактов COVID-пациентов

Синоптики пообещали, что солнце вернется в столичный регион в выходные

Синоптики пообещали, что солнце вернется в столичный регион в выходные

Отец старшеклассницы задержан за стрельбу из "травмата" в московской школе

Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по "санитарному делу"

Аномально высокое атмосферное давление держится в Москве второй день подряд

Аномально высокое атмосферное давление держится в Москве второй день подряд
Пандемия коронавируса

С октября москвичам с ОРВИ придется сдавать тест на антиген к COVID-19

С октября москвичам с ОРВИ придется сдавать тест на антиген к COVID-19

Мосгордума поддержала введение Дня московского народного ополчения

Пандемия коронавируса

В московском транспорте усилили проверки масочного режима

В московском транспорте усилили проверки масочного режима
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });