Власти Москвы допустили появление такси-беспилотников в этом году

Тестирование беспилотного такси от компании "Яндекс" в наукограде Иннополис Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В российской столице в скором времени может появиться беспилотное такси, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов интервью изданию "Ведомости".

"Возможно, уже в этом году Москва станет второй мировой столицей после Пекина и первой в Европе, где появятся беспилотные такси", - сказал Ликсутов.

Он также сообщил, что московское правительство и "Яндекс" начали реализацию проекта по созданию беспилотного трамвая.

"В Краснопресненском депо уже идет подготовка одного из вагонов к установке специального оборудования для беспилотного движения", - сказал заммэра.

Ликсутов добавил, что сначала беспилотный трамвай будут испытывать в депо, затем - в городе, но без пассажиров.

Сроки испытаний Ликсутов не назвал, отметив, что трамвай станут тестировать "столько, сколько нужно" для обеспечения безопасности пассажиров.

Он выразил мнение, что для входа беспилотного транспорта в повседневную жизнь понадобится более 10 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в сентябре заявлял о тестировании на всех видах столичного транспорта системы использования беспилотного управления, при этом он не уверен, что применение беспилотников радикально улучшит ситуацию на дорогах.