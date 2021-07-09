Рабочий образец беспилотного трамвая планируют запустить в Москве в ближайшие годы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Столичные власти планируют запустить первый рабочий образец беспилотного трамвая в ближайшие годы, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В планах в ближайшие несколько лет запустить рабочий образец беспилотного трамвая. Сейчас мы работаем над его созданием с "Яндексом", - говорится в телеграм-канале ведомства.

О планах московских властей совместно с "Яндексом" реализовать проект по запуску беспилотного трамвая стало известно в сентябре 2020 года.