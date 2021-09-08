"Яндекс" осенью планирует запустить беспилотное такси в Москве

Такси будет запущено в тестовом режиме в районе Ясенево

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" осенью запустит тестирование беспилотного такси на юго-западе Москвы, сообщила компания.

Тестирование будет доступно в районе Ясенево. Для совершения поездок пользователям будет необходимо подать заявку на участие в тестировании, это могут сделать жители столицы в возрасте от 18 лет.

Поездки на беспилотном такси будут доступны в окрестностях станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк".

В июле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о "регуляторных песочницах", или ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах" (ЭПР), который позволит ускорить развитие высокотехнологичных проектов в различных сферах, в частности, в сфере беспилотного транспорта.

Согласно разработанному Минэкономразвития РФ проекту постановления правительства, который размещен на портале regulation.gov.ru, экспериментальный правовой режим в сфере беспилотников позволит водителю-испытателю сидеть на переднем пассажирском сидении. Сейчас инженеры имеют возможность сидеть только за рулем беспилотника.

Также предусматривается возможность использовать беспилотники в качестве такси. ЭПР может распространиться на 158 улиц Москвы, включая центр, юго-запад, север столицы и другие. Помимо Москвы, проект предусматривает возможность использования беспилотников в Иннополисе (Татарстан) и на федеральной территории "Сириус" (Краснодарский край).

Без водителя-испытателя беспилотники смогут ездить в Иннополисе и Сколково.

"Яндекс" запустил беспилотное такси в Иннополисе в 2018 году. За три года пассажиры совершили более 20 тыс. поездок.