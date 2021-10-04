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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Москва третий день подряд бьет рекорды атмосферного давления

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Москве третий день подряд фиксируется рекордно высокое атмосферное давление, сообщили "Метеоновости".

На 5 часов утра 4 октября барометр в столице показал давление 1017,5 гПа, или 763,4 мм ртутного столба. По данным синоптиков, это абсолютный максимум для 4 октября с 1942 года.

Однако давление продолжает расти. К 10 утра оно поднялось до 1018,2 гПа, или 763,9 мм.

"Метеоновости" напомнили, что аномально высокое давление в регионе держится под влиянием мощного антициклона.

3 октября столица побила рекорд дня, установленный в 1988 году (761,3 мм рт. ст.). В воскресенье в полдень день в Москве барометр показал 1016,1 гПа (762,1 мм).

В субботу 2 октября в городе был побит рекорд 1975 года.

В такие дни метеочувствительные люди могут ощущать слабость, внезапные скачки артериального давления, головные боли и головокружение, шум в ушах, приступы мигрени.

Москва Метеоновости

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