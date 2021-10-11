Бензин на АЗС Москвы медленно дорожает вторую неделю подряд

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Москве средние розничные цены на бензин в Москве на неделе с 4 по 11 октября продолжили расти, показали данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На 11 октября средняя стоимость Аи-92 и Аи-95 выросла на 5 копеек - до 46,1 рубля и 51,06 рубля з литр соответственно, дизельного топлива - на 3 копейки, до 50,16 рубля за литр.

Бензин подорожал на заправках "Газпром нефти" - на 5-14 копеек, "ЛУКОЙЛа" - на 13 копеек, оператора АЗС под брендом Shell - на 14-19 копеек. "Татнефть" снизила цену на Аи-92 и Аи-95 на 5 копеек.

На прошлой неделе солярка подорожала на заправках "ЛУКОЙЛа" (+14 копеек) и Shell (+1 копейка).

На прошлой неделе цены на топливо в Москве после недельного затишья снова пошли вверх. Ранее цены на АЗС столицы снижались три недели подряд. В начале сентября снижение составляло до 20 копеек за литр на бензины и до 12 копеек за литр на дизельное топливо, в середине сентября снижение сильно замедлилось - до 4 копеек за литр, а на неделе с 13 по 20 сентября снижение стоимости бензинов составило всего 1 копейку.

С начала года бензин и солярка на городских АЗС постоянно дорожали - различными темпами и с незначительными остановками.