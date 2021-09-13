Бензин на АЗС Москвы дешевеет вторую неделю подряд, но меньшими темпами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на бензин в Москве за неделю с 6 по 13 сентября продолжили снижаться: Аи-92 и Аи-95 подешевели на 4 коп./л. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным на 13 сентября, Аи-92 подешевел до 46,03 руб., Аи-95 - до 50,99 руб./л.

Цены на прошлой неделе снижались на АЗС "Газпром нефти" – литр Аи-92 и Аи-95 подешевел на 30 коп., а также "Татнефти" (литр Аи-92 - на 13 коп., Аи-95 - на 12 коп.).

Стоимость дизтоплива за неделю осталась неизменной – на уровне 50,11 руб./л. При этом "Татнефть" снизила стоимость дизтоплива на своих заправках на 3 копейки, в то время как оператор АЗС под брендом Shell повысил ее на 1 копейку, "Транс-АЗС" – на 13 копеек.

Ранее Росстат сообщал, что потребительские цены на бензин в РФ в августе выросли на 1,4%, но в первую неделю сентября упали на 0,3% – впервые с апреля 2020 года. Также последние дни снижаются биржевые цены на бензины.

Вице-премьер РФ Александр Новак недавно заявил, что правительство не видит риска повышения цен на бензин в РФ, наблюдает тенденцию к восстановлению рынка. А министр энергетики РФ Николай Шульгинов подчеркивал, что не видит необходимости запрета экспорта бензинов, поскольку спрос на внутреннем рынке удовлетворен.