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Цены на заправках Москвы замерли после трехнедельного снижения

Цены на заправках Москвы замерли после трехнедельного снижения
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на бензин в Москве на неделе с 20 по 27 сентября не изменились, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным на 27 сентября, стоимость Аи-92 составляет 46,02 руб., Аи-95 - до 50,98 руб./л., дизтоплива - 50,11 руб./л.

Ранее цены на АЗС столицы снижались три недели подряд. Причем, если в начале сентября снижение составляло до 20 коп./л. на бензины и до 12 коп./л. на ДТ, то в середине сентября снижение сильно замедлилось - до 4 коп./л., а на неделе с 13 по 20 сентября снижение стоимости бензинов составило всего 1 копейку.

В целом с начала текущего года стоимость нефтепродуктов на столичных АЗС постоянно увеличивалась - различными темпами и с незначительными остановками.

Москва Московская топливная ассоциация

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