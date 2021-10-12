Проценко отметил рост числа больных COVID в реанимации

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с COVID-19 в Москве обострилась, это видно по заполняемости медицинских учреждений, заявил главный врач московской больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях - большое количество больных", - написал Проценко в своем телеграм-канале.

Главврач отметил, что обострение ситуации было прогнозируемым, его причины - в начале учебного года, окончании периода отпусков и традиционном осеннем подъеме инфекционной заболеваемости. При этом вакцинированных против COVID-19, по его словам, мало.

"Единственный выход вижу в ранней диагностике заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений. (...) Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в легкой форме и бессимптомно", - добавил Проценко.

Он позитивно оценил меру по организации бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, ранее принятую в Москве. По словам Проценко, современные экспресс-тесты позволяют оперативно получить информацию о наличии коронавируса. Это поможет оперативно начать лечение заболевшего.

Ранее в Москве запустили проект по бесплатному экспресс-тестированию на наличие COVID-19. Его можно пройти примерно в 20 общественных местах и многофункциональных центрах.