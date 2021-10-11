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В Москве открыли 20 пунктов бесплатного тестирования на коронавирус

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Москве в десяти многофункциональных центрах и десяти общественных местах открыли точки для бесплатной сдачи экспресс-тестов на COVID-19, объявила заммэра города Анастасия Ракова.

Бесплатно провериться на коронавирус, в частности, можно в ГУМе, ЦУМе, фудмолле "ДЭПО" и торговых центрах "Рио" на Дмитровском шоссе и Ленинском проспекте, "Л-153", "Ереван Плаза", "Калейдоскоп", "Океания", "Щука". Пункты тестирования в МФЦ и центрах госуслуг районов Крылатское, Лосиноостровский, Митино и Некрасовка работают с 10 утра до 10 вечера.

Массовый скрининг позволит выявить случаи бессимптомного течения заболевания и своевременно начать лечение заразившихся, объяснила заммэра. Она добавила, что положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. У этого человека на месте возьмут бесплатный мазок на ПЦР-исследование, итог его станет известен в течение суток, а до тех пор его попросят самоизолироваться дома.

Сдать экспресс-тест смогут все желающие бесплатно по предъявлении паспорта и полиса ОМС. Детей будут тестировать в присутствии родителей и по предъявлении свидетельства о рождении.
Сдать экспресс-тест можно во флагманских офисах

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции - это диагностика, которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности диагностировать COVID-19. Однако результата теста не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания.

"Возможность сдать экспресс-тест - это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса. При раннем выявлении COVID-19 можно отложить или вовсе избежать ввод жестких ограничений, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города", - говорится в сообщении городского оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Мэр столицы Сергей Собянин 4 октября пообещал, что в городе будет расширяться экспресс-тестирование граждан за счет открытия пока бесплатных пунктов в ТЦ и МФЦ. Он тогда отметил, что экспресс-тесты достаточно надежны даже по сравнению с классическими ПЦР-тестами, они показывают результаты через десять минут.

Также в мэрии готовятся к введению экспресс-тестирования в школах.

Экспресс-тестирование в столице проводили в пробном режиме с июля.

Хроника 09 января 2020 года – 11 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва ГУМ МФЦ Анастасия Ракова коронавирус ЦУМ РИО

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