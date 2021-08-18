Почти 12 млрд руб. штрафов заплатили владельцы выявленных в Москве самостроев

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - За десять лет оштрафованные владельцы самостроев заплатили 12 млрд рублей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Начиная с 2011 года в столице выявили 32 тыс. самовольных построек общей площадью свыше 10 млн кв.м. Из этого числа около 4,5 млн кв.м. самостроя демонтировали. Свыше 800 выявленных объектов общей площадью 1,5 млн кв.м. были приведены в соответствие с градостроительными нормами.

По остальным выявленным объектам идут процедуры ликвидации или легализации. На свободных от самовольных построек городских территориях проводят работы по благоустройству, добавили в пресс-службе.