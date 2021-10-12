Власти Москвы продолжат контролировать соблюдение антиковидных мер в столице

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вслед за торговыми центрами, московские власти проведут усиленные проверки соблюдения мер профилактики COVID-19 в заведениях, которые работают в ночное время, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Мы усилим проверки в ночных заведениях Москвы", - сказал он.

Немерюк напомнил, что для работы подобные заведения должны исполнять ряд требований Роспотребнадзора, в их числе - соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

В сентябре в Москве вновь начала расти заболеваемость COVID-19. Во вторник в городе зафиксировали около 4,6 тыс. случаев инфицирования, что соответствует показателям июля 2021 года.

В связи со сложившейся ситуацией, столичные власти ужесточили контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19, в том числе в транспорте и торговых центрах. Ранее ряд ТЦ в Москве привлекли к ответственности за нарушение масочного режима посетителями и сотрудниками.