Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Власти Москвы продолжат контролировать соблюдение антиковидных мер в столице

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вслед за торговыми центрами, московские власти проведут усиленные проверки соблюдения мер профилактики COVID-19 в заведениях, которые работают в ночное время, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Мы усилим проверки в ночных заведениях Москвы", - сказал он.

МоскваТЦ "Авиапарк" пригрозили штрафом или закрытием из-за посетителей без масокЧитать подробнее

Немерюк напомнил, что для работы подобные заведения должны исполнять ряд требований Роспотребнадзора, в их числе - соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

В сентябре в Москве вновь начала расти заболеваемость COVID-19. Во вторник в городе зафиксировали около 4,6 тыс. случаев инфицирования, что соответствует показателям июля 2021 года.

В связи со сложившейся ситуацией, столичные власти ужесточили контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19, в том числе в транспорте и торговых центрах. Ранее ряд ТЦ в Москве привлекли к ответственности за нарушение масочного режима посетителями и сотрудниками.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Женщина с двумя детьми выпала из окна дома в Москве

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в Москве за две недели выросла в полтора раза

Пандемия коронавируса

В Москве открыли 20 пунктов бесплатного тестирования на коронавирус

Задержан гражданин Грузии, сбежавший от конвоя во Внуково

По БКЛ в столице пустят новые поезда "Москва-2020"

По БКЛ в столице пустят новые поезда "Москва-2020"

Избившим мужчину в московском метро предъявили обвинение

Ирина Апексимова объявила о воссоединении Театра на Таганке

В Москве арестовали бывшего вице-президента компании "ПИК" Лефеля

В Москве арестовали бывшего вице-президента компании "ПИК" Лефеля

Октябрь в Москве может войти в топ-3 самых сухих за всю историю метеонаблюдений

В Москве прошла самая холодная ночь с начала осени

В Москве прошла самая холодная ночь с начала осени
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });