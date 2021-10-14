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В московском транспорте усилят проверки масок

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, в метро группы проверяющих увеличат на 50%, сообщил "Интерфаксу" руководитель государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Он связал это с ростом заболеваемости COVID-19 и призвал пассажиров "с уважением относиться к здоровью друг друга и носить маски в транспорте".

По данным "Организатора перевозок" в наземном транспорте и метро за соблюдением масочного режима следят почти 400 контролеров. С начала октября они выявили больше 20 тысяч нарушений.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве фиксируют с середины сентября. 11 октября региональный оперштаб сообщил, что заболеваемость COVID-19 в Москве за две недели выросла в полтора раза, число госпитализаций увеличилось вдвое. 12 октября главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что растет число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией и в реанимации уже много таких пациентов.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 января 2020 года – 14 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Организатор перевозок коронавирус

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