ТЦ "Авиапарк" пригрозили штрафом или закрытием из-за посетителей без масок

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Штраф и временное закрытие грозят московскому торговому центру (ТЦ) "Авиапарк" на севере Москвы за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

"В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торговом центре "Авиапарк" (...) большое количество посетителей находилось без средств индивидуальной защиты", - сказал Романов журналистам в среду.

Теперь "Авиапарку" грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Если же будет выявлен факт причинения вреда здоровью человека, эта сумма может вырасти до 1 млн руб. Кроме того, работу ТЦ могут приостановить на срок до 90 суток.

"Авиапарк" стал четвертым столичным ТЦ, где за последние дни выявили нарушения масочного режима. Ситуация с COVID-19 в Москве ухудшилась в сентябре, зафиксирован рост заболеваемости. В городе остается обязательным масочный режим в транспорте и общественных местах.