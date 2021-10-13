Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве пока не будут ограничивать работу общепита из-за COVID-19

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти Москвы обсудили с рестораторами работу столичных заведений в условиях подъема заболеваемости COVID-19, сообщил "Интерфаксу" вице-президент федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. По его словам, ; введение новых ограничений, в том числе системы QR-кодов, не планируется

"Нет никаких ужесточений, сегодня на совещании еще раз напомнили рестораторам, владельцам ночных клубов, баров о том, что надо соблюдать правила, что за правилами будут следить", - сказал Миронов.

МоскваСуточная заболеваемость COVID-19 снижается в Москве второй день подрядЧитать подробнее

Также собеседник агентства сообщил, что вопрос о возможном введении системы QR-кодов в столичных заведениях при постоянно высоком уровне заболеваемости коронавирусом не обсуждался. "Это именно вбросы. Это вообще не обсуждается, об этом нигде не говорилось, мы давно в диалоге с мэрией", - отметил он.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил "Интерфаксу", что московские власти проведут усиленные проверки соблюдения мер профилактики COVID-19 в ночных заведениях. Он напомнил, что для работы подобные заведения должны исполнять ряд требований Роспотребнадзора, в их числе - соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

В сентябре в Москве вновь начала расти заболеваемость COVID-19. 13 октября в городе зафиксировали около 4,4 тыс. новых случаев инфицирования, что соответствует показателям июля 2021 года.

В связи со сложившейся ситуацией столичные власти ужесточили контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19, в том числе в транспорте и торговых центрах. Ранее ряд ТЦ в Москве привлекли к ответственности за нарушение масочного режима посетителями и сотрудниками.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Задержан юноша, стрелявший около московской школы из страйкбольного оружия

Задержан юноша, стрелявший около московской школы из страйкбольного оружия

Власти Москвы отрицают передачу полиции фото из профилей пользователей mos.ru

Власти Москвы отрицают передачу полиции фото из профилей пользователей mos.ru
Пандемия коронавируса

Более 85% умерших от COVID-19 в Москве составили пожилые люди

Более 85% умерших от COVID-19 в Москве составили пожилые люди
Пандемия коронавируса

Экспресс-тестирование на COVID-19 запустили в десяти школах Москвы

Движение на МЦД-2 восстановлено

Пандемия коронавируса

В Москве число заболевших COVID-19 детей выросло в 2,5 раза за месяц

В Москве число заболевших COVID-19 детей выросло в 2,5 раза за месяц

На МЦД-2 и Курском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

На МЦД-2 и Курском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

В Москве обезвредили мужчину, пытавшегося выстрелить в полицейского

Женщина с двумя детьми выпала из окна дома в Москве

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в Москве за две недели выросла в полтора раза

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });