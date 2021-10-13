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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суточная заболеваемость COVID-19 снижается в Москве второй день подряд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Около 4,4 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, показатель снижается второй день, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, в российской столице за последние 24 часа обнаружили 4 410 инфицированных. Накануне сообщалось о выявлении в городе 4 699 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве уменьшилась на 289 случаев или на более чем 6%.

За сутки коронавирус привел к смерти 72 человек в Москве. Общее число скончавшихся достигло 29 880. Смертность приблизилась к показателям начала августа.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 2 567 столичных пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 519 184 человека.

Накануне сообщалось о 2 477 выписанных и 70 умерших пациентов с коронавирусом в Москве.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 октября составляет 1 692 786.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

4 октября мэр Москвы Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 "не может не внушать тревогу".

11 октября московский оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом сообщил, что заболеваемость COVID-19 в Москве за две недели выросла в полтора раза, число госпитализаций увеличилось вдвое.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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