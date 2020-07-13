На ВДНХ завершилось создание "Макета Москвы"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В пресс-службе столичного департамента градостроительной политики сообщили, что завершились работы над созданием крупнейшего в мире макета Москвы.

"Общая площадь всех деталей макета составила 927 квадратных метров, что сделает его крупнейшим в мире", - отметил глава ведомства Сергей Левкин.

Он добавил, что макет представляет теперь всю территорию города в пределах Третьего транспортного кольца: железнодорожные вокзалы, Воробьевы горы, ЗИЛ, Парк Победы, комплекс Москва-Сити и другие знаковые объекты столицы.

По словам Левкина, будущее место размещения макета будет определено в ближайшее время, поскольку текущее помещение на ВДНХ не вмещает полную версию.

"Помещение должно вмещать не только сам макет, но и пространства для свободного осмотра посетителями", - подчеркну он.

Обновленный макет насчитывает 644 части размером 1,2х1,2 метра.

Павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ открылся 3 октября 2017 года.

В 2019 году павильон был закрыт на реконструкцию. В ходе работ площадь здания увеличилась, макет был расширен с 328 до 429 кв.м, на нем появилось более тысячи новых объектов. Всего сейчас там представлены точные копии 23 тыс. столичных зданий.

Как сообщалось, с момента открытия его посетили более 720 тыс. человек.