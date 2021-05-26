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Набережную Марка Шагала на юге Москвы откроют этим летом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Открытие набережной Марка Шагала вдоль Москвы-реки на территории бывшей промзоны ЗИЛ намечено на третий квартал 2021 года. Об этом сообщил представитель генподрядчика журналистам в среду.

"Набережная – это комплекс проектов. Не только сама набережная, построенная в 2019 году. Это и причал с двумя спусками к воде, это прилегающая дорога с дублерами и парковками, это четыре павильона. Ввод планируется в третьем квартале 2021 года, чтобы сразу у людей был доступ ко всему", - сказал директор по строительству ООО "Организатор" Виктор Исаев.

Он подчеркнул, что это пилотный объект, который включает в себя три концепции: развитие реки Москва и прилегающих территорий, развитие территории ЗИЛ и развитие пассажирского и прогулочного речного транспорта. И основным здесь было создание связи город - парк - река с доступом к воде.

На набережной уже готовы велодорожки и беговые дорожки, детские площадки с двухслойным травмобезопасным покрытием и оригинальными развивающими элементами, включая музыкальные.

"Мы говорим об участке протяженностью 670 м от проспекта Лихачева до улицы Юдина. В павильонах будут открыты кафе, пункты проката и выставочный зал... Причал на набережной входит в первый этап перспективных маршрутов развития речного пассажирского транспорта. Он уже в высокой степени готовности, осталось выполнить работы по транспортной безопасности. Дорога тоже скоро будет готова. Сдаваться будет одновременно", - сказал Исаев.

Набережная Марка Шагала – это часть большого проекта благоустройства набережных Москвы-реки.

"Это один небольшой участок набережной, который входит в общий проект реконструкции набережных реки Москвы. Всего у нас 43 набережных. Берут они старт от Химкинского водохранилища на севере и заканчиваются в Братеевском парке. Большинство - 23 набережных - реализует департамент капитального ремонта, 11 набережных - департамент строительства, а восемь реализуют инвесторы самостоятельно - например, в квартале "Тушино-2018", - рассказал первый замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Дмитрий Стулов.

На месте бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) реализуется проект нового квартала "Зиларт", предполагающий строительство более 1,5 млн кв.м недвижимости, а также создание нового парка "Тюфелева роща" и набережной Марка Шагала.

Благоустройство набережной началось в июле 2019 года. Ранее сообщалось, что с появлением набережной от "Зиларта" можно будет добраться до Кремля по Москве-реке всего за 12 минут. Такая возможность появится благодаря реализуемому мегапроекту по развитию прибрежных территорий Москвы-реки.

Как сообщалось, русло Москвы-реки углубили более чем на два метра ради строительства набережной Марка Шагала.

Москва

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