Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID откроют в Москве 18 октября

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроют в Москве с понедельника, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

В пятницу мэр осмотрел центр вакцинации от COVID-19, который был недавно вновь открыт в ГУМе, а также пункт экспресс-тестирования на антиген возбудителя коронавируса.

Он отметил, что экспресс-тесты появились практически одновременно с ПЦР-тестами, но их качество первое время оставляло желать лучшего. Сегодня, по словам мэра, качество экспресс-тестов уже достаточно высокое, эффективность - 80%. "Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты еще 30, таким образом, чтобы масштабно охватить население", - сказал Собянин.

По его словам, выявляемость коронавируса при экспресс-тестах тоже "достаточно приличная" - около 4%. "Это для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет таким эффективным направлением для профилактики ковида", - сообщил Собянин.

Мэр поблагодарил всех, кто сегодня работает в экспресс-лабораториях и пунктах вакцинации. "И ещё раз хотел бы пригласить всех вакцинироваться, потому что сегодня нет другого способа защитить себя. Особенно, конечно, это важно для пожилых", - сказал Собянин.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра столицы, с 11 октября в ГУМе экспресс-тестирование на COVID-19 сделали 876 человек, из них у 33 человек тест дал положительный результат.