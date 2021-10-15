В РФ до суток сократили время получения результатов ПЦР-теста на COVID

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Срок получения результатов ПЦР-тестов на коронавирус не будет превышать 24 часов, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на федеральном портале правовой информации в пятницу.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - говорится в документе.

В настоящее время срок получения результатов ПЦР-тестов на коронавирус составляет 48 часов.

Постановление вступает в силу с 16 октября.