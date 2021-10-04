В Москве будут бесплатно делать экспресс-тесты на COVID в торговых центрах и МФЦ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшее время будет наращиваться экспресс-тестирование граждан на коронавирус в торговых центрах и МФЦ, оно будет бесплатным, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы уже в порядке эксперимента в двух МФЦ поставили пункты по экспресс-тестированию, и в ближайшие недели введем в порядка 10-20 МФЦ и крупных торговых центрах экспресс-тестирование, и дальше будем наращивать, если будет интерес населения к этому. Сделаем его на этой стадии бесплатным", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его мнению, увеличение массового тестирования, в том числе экспресс-тестами, является перспективным. Собянин отметил, что экспресс-тесты показывают достаточно высокую надежность даже по сравнению с классическими ПЦР-тестами.

Мэр Москвы отметил, что результат теста можно получить буквально в течение 10 минут. "Данные будут вноситься в нашу общую информационную систему для того, чтобы своевременно оказать медицинскую помощь людям, у кого такие тесты покажут положительный результат", - добавил он.

Ранее Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице внушает тревогу, вырос объем заболевших и госпитализированных. Он также сообщил, что в ближайшее время в городе планируется возобновление программ поощрения для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса.