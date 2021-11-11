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В Москве опробуют новую зарядку для электробусов - обратный пантограф

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Москве 13 ноября начнут тестировать новый тип зарядки для электробусов "обратный пантограф" , сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, "пантограф на крыше электробуса весит много", поэтому инженеры транспортного комплекса вместе с сотрудниками Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ предложили разместить зарядное устройство на мачте зарядной станции. Это позволит облегчить электробус, увеличить запас его хода и уменьшить стоимость транспорта: для 5-6 машин будет нужен один пантограф.

Помимо этого, одобренная НАМИ технология позволит заряжать и любые другие виды электрического транспорта, добавил заммэра.

Ликсутов пообещал проводить испытания разработки очень внимательно. По итогам тестирования будет принято решение, будут ли такие пантографы внедряться на постоянной основе.

Москва Дептранс Максим Ликсутов НАМИ

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