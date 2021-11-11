В Москве опробуют новую зарядку для электробусов - обратный пантограф

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Москве 13 ноября начнут тестировать новый тип зарядки для электробусов "обратный пантограф" , сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, "пантограф на крыше электробуса весит много", поэтому инженеры транспортного комплекса вместе с сотрудниками Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ предложили разместить зарядное устройство на мачте зарядной станции. Это позволит облегчить электробус, увеличить запас его хода и уменьшить стоимость транспорта: для 5-6 машин будет нужен один пантограф.

Помимо этого, одобренная НАМИ технология позволит заряжать и любые другие виды электрического транспорта, добавил заммэра.

Ликсутов пообещал проводить испытания разработки очень внимательно. По итогам тестирования будет принято решение, будут ли такие пантографы внедряться на постоянной основе.