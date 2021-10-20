Памфилова повторно направит жалобы на нарушения на выборах в Королёве

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что повторно направит обращения губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и в правоохранительные органы о нарушениях на последних выборах в Королеве.

"Мы направляли (обращения), когда возник этот инцидент, и уже после выборов продолжается, во всяком случае, в СМИ. Давайте доведем эту ситуацию до конца", - сказала она на заседании комиссии 20 октября.

Председатель ЦИК призвала к началу декабря проверить все жалобы, "все недоработки по-честному признать, исправить", чтобы располагать "абсолютно правдивой, честной, четко выверенной" информацией.

В сентябре в пресс-службе ЦИК заявили, что комиссия направила специалистов для проверки информации "Новой газеты" о возможных нарушениях в в Королеве. Комиссия также направила официальные письма генпрокурору, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю избиркома Московской области с настоятельной просьбой в максимально короткие сроки (с учетом того, что идет кампания) "принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в Московской области".

"Новая газета" передала ЦИК аудиозапись совещания, на котором, как утверждается, глав избирательных комиссий Королева инструктировали о том, с каким результатом должно завершиться голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Памфилова в начале сентября сказала,, что у комиссии есть основания полагать, что подобное совещание глав избирательных комиссий в Королеве было.