Памфилова сочла правдоподобными планы фальсификаций в Королёве

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - У Центризбиркома России есть основания полагать, что состоялось совещание глав избирательных комиссий в Королёве, о котором писала "Новая газета"; глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о необходимости навести порядок после сообщений о возможных нарушениях.

"Новая газета" ранее опубликовала аудиозапись совещания, на котором, как утверждается, глав избирательных комиссий Королёва инструктировали о том, с каким результатом должно завершиться голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму.

"По нашей предварительной информации, основания предполагать, что подобное совещание было – они у нас довольно высокие, но я думаю, что следствие разберется в этом", - сказала Памфилова на заседании комиссии в понедельник.

"Я бы посоветовала и Илье Сергеевичу (Березкину - председателю избирательной комиссии Московской области) и тем членам комиссии, которые предположительно могли участвовать в этом заседании, - говорить правду, когда будут следственные действия. Они должны четко понимать те последствия, которые могут быть и за дачу ложных показаний, и, не дай бог, если будут основания у наших правоохранительных органов квалифицировать это как групповой сговор", - отметила глава ЦИК РФ.

Памфилова призвала навести в Королёве порядок, "чтобы ни у кого в мыслях не было творить такие вещи, которые можно назвать преступлением против наших избирателей".

"Я уверена, что вы сейчас предпримете все необходимые меры, чтобы даже близко ничего подобного там, если это замышлялось, не произошло. А те, кто, предположительно, если (информация) подтвердится (...) – должны быть привлечены к той ответственности, которую они заслуживают", - отметила председатель Центризбиркома.

Ранее в пресс-службе ЦИК РФ сообщили, что комиссия направила группу специалистов для проверки информации о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в Королеве. "Представители "Новой газеты" передали в ЦИК материалы, в которых содержится информация о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в городе Королёве Московской области", - сообщили в комиссии.

Также ЦИК России направил официальные письма Генпрокурору, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю избиркома Московской области с настоятельной просьбой в максимально короткие сроки (с учетом того, что идет кампания) "принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в Московской области".