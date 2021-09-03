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Мособлизбирком попросил прокуратуру проверить сообщения о возможных нарушениях в Королёве

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин направил обращение в прокуратуру региона с просьбой провести проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в Королёве, сообщает пресс-служба комиссии в пятницу.

Накануне "Новая газета" опубликовала аудиозапись якобы имевшего место быть совещания по "фальсификации выборов" в Королеве. Издание отмечает, что из записи можно узнать, что "куратор фальсификаций ставит задачу перед руководителями избирательных комиссий и объясняет технологию кражи голосов избирателей".

"Сегодня мной было направлено обращение в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку по данному факту", - приводятся в сообщении слова Березкина.

Он отметил, что обучающие семинары, которые проводятся Мособлизбиркомом, выполняются исключительно по плану-графику и плану обучения, который утвержден решением комиссии и по методическим рекомендациям ЦИК РФ.

Кроме того, по данным пресс-службы, Избирательная комиссия Московской области связалась с территориальной избирательной комиссией города Королев для выяснения подробностей.

"Председатель ТИК Королев Печенин Владимир отрицает свое участие в подобных мероприятиях", - отметили в Мособлизбиркоме.

В пятницу ЦИК РФ направил рабочую группу в Королев для выяснения обстоятельств.

Мособлизбирком Московская область Королёв

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