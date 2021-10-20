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Мосгорсуд утвердил отказ Навальному по иску к Пескову

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным отказ находящемуся в заключении оппозиционеру Алексею Навальному в удовлетворении иска к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Решение Пресненского суда Москвы от 10 августа 2021 года оставлено без изменений, жалоба на решение - без удовлетворения", - сообщили в суде.

Претензии Навального были связаны с заявлениями Пескова о возможном сотрудничестве оппозиционера с западными спецслужбами.

Навальный в настоящее время отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области.

Алексей Навальный Мосгорсуд Москва Дмитрий Песков

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