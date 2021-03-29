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Навальный вновь подал иск к Пескову о защите чести и достоинства

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный во второй раз подал иск к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"В адрес суда поступило исковое заявление Навального А.А. к Пескову Д.С. о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказали в пресс-службе суда.

Позже Песков заявил "Интерфаксу", что ему не известно об обращении Навального с повторным иском к нему.

В конце прошлого года Навальный уже подавал аналогичный иск к Пескову, однако суд вернул исковое заявление "в связи с тем, что не были устранены процессуальные недостатки, допущенные при подаче иска".

Навальный просил признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию следующие распространенные ответчиком сведения: "в целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, - это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".

Оппозиционер считает, что 1 октября 2020 года Песков распространил о нем сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и его деловую репутацию, ссылаясь на материал под названием "Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы".

Он просит суд обязать ответчика опубликовать на официальном сайте Кремля опровержение.

17 ноября 2020 года Песков отказался от комментариев по этой теме. "Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду это комментировать даже и сейчас, когда это касается меня", - сказал он журналистам.

Алексей Навальный Дмитрий Песков

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