Кремль счел ошибочным присуждение премии Сахарова Навальному

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия уважает Европарламент, но никто не может заставить проявлять уважение к его решениям, таким как награждение Алексея Навального премией имени Сахарова, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

20 октября Европарламент присудил политику эту премию "за безграничную храбрость" и за отвагу в попытках возродить свободу выбора в России.

"Мы считаем, что подобными решениями Европарламент, наверное, существенно девальвирует значение этих слов", - ответил Песков.

В Кремле считают, что "подобные решения принимают те люди, которые, скажем так, конкретно в этом эпизоде и конкретно в истории с этим фигурантом, а точнее осужденным, отбывающим наказание, просто не располагают достоверной информацией", добавил он.

13 октября президент Владимир Путин на Российской энергетической неделе на вопрос о Навальном ответил, что тот сидит в колонии "не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России". "Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона. Это должно иметь когда-то какие-то последствия для тех, кто это делает", - ответил он на соответствующий вопрос.

14 октября в интервью журналистке CNBC Хедли Гэмбл он пообещал, что в России не будут ставить в эксклюзивные условия в местах лишения свободы тех, кто прикрывается политической деятельностью.