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Собянин заявил, что Москва в ближайшие дни достигнет исторических пиков по COVID

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в Москве будут достигнуты исторические пики заболеваемости COVID-19.

"Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", - написал Собянин в своем блоге в четверг.

За минувшие сутки в российской столице был выявлено 7 897 новых случаев заражения коронавирусом, максимальные значения более 9 тыс. отмечались в июне этого года.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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