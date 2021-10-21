Соцкарты для проезда в транспорте пожилых москвичей заблокируют с 8 ноября

В музеи и театры после окончания нерабочих дней будут пускать только по QR-кодам

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Социальные карты для проезда в общественном транспорте для пожилых и хронически больных жителей Москвы заблокируют с 8 ноября; при этом те, кто привился от COVID-19 или переболел в течение последних шести месяцев, смогут их разблокировать, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В связи с введением домашнего режима с 8 ноября 2021 года для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте", - написал Собянин в своем блоге в четверг.

При этом, по его словам, блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию. "Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом", - сообщил мэр Москвы.

Собянин попросил жителей Москвы отнестись к этому решению с пониманием. "Оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории москвичей", - написал он.

Культурная жизнь после 8 ноября

Собянин добавил, что театры и музеи продолжат работу с использованием QR-кодов, масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.

Кроме того, с 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий, на которых будут присутствовать более 500 человек. Если участников меньше этого числа, организаторам все равно рекомендуется принять аналогичные решения.