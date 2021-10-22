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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Арбитражные суды в Москве не будут заседать в нерабочие дни

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Арбитражные суды, которые находятся в Москве, с 28 октября по 7 ноября не будут проводить заседания. С этих дат заседания перенесут на более поздние сроки. Об этом сообщили Арбитражный суд Москвы, Девятый и Десятый апелляционные суды на своих сайтах.

При этом суды будут рассматривать дела и материалы безотлагательного характера (заявления о принятии и об отмене обеспечительных мер) и в порядке упрощенного производства.

Ознакомление с материалами дел будет осуществляться в электронном виде.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, чтобы разорвать цепочки заражения коронавирусом.

Хроника 09 января 2020 года – 22 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус арбитражный суд Москвы Девятый апелляционный суд Десятый апелляционный суд

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