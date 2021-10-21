Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением COVID-мер в московском транспорте

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Контроль за соблюдением противоэпидемических требований в московском транспорте (включая такси) усилен в связи с осложнением ситуации с COVID-19, следует из сообщения столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в период с апреля по октябрь 2021 года были проведены проверки более 1,2 тыс. такси, в 181 из них выявлены нарушения: отсутствие либо неправильное ношение масок водителями и пассажирами, также салоны машин не были продезинфицированы и отсутствовали антисептики.

В ведомстве подчеркивают, что по фактам выявленных нарушений составлено 147 протоколов об административных нарушениях по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Материалы дел направлены в суды для определения меры административного наказания.

Данная статья влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 200 до 500 тыс. руб., или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.