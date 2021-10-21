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Суд отказал депутату от КПРФ Рашкину в отмене итогов онлайн-голосования

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в четверг рассмотрел три иска от КПРФ, в том числе депутата и главы московского горкома партии Валерия Рашкина, об отмене результатов электронного голосования в столице и отказал в их удовлетворении.

"В четверг судом были рассмотрены три административных исковых заявления КПРФ: Гребенника А.В., Суханова И.В., Рашкина В.Ф. к участковым избирательным комиссиям участков дистанционного электронного голосования о признании результатов онлайн-голосования недействительным. Судом отказано в удовлетворении исковых требований заявителей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее после сентябрьских выборов в Госдуму РФ в суд поступило несколько десятков исков от Коммунистической партии РФ, а также кандидатов в депутаты, настаивавших на отмене судом итогов электронного голосования.

КПРФ Москва Пресненский суд Валерий Рашкин Лела Кокая

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