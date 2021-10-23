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В КПРФ не исключили обращение в Конституционный суд по поводу ДЭГ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что партия рассматривает возможность обратиться в Конституционный суд в связи с применением дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах в Госдуму.

"Вероятно, будем готовить и обращение в Конституционный суд: само по себе использование двух разных систем на одних и тех же федеральных выборах нарушало конституционный принцип равенства избирателей", - сказал он в субботу в выступлении на пленуме по итогам выборов в Думу.

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Мельников отметил, что это касается электронного голосования: "Мы должны добиваться его отмены".

В частности, он обратил внимание, что в рамках электронного голосования можно было несколько раз переголосовать. "А это не только еще одна лазейка для мухлежа, но и создание неравных условий. Другие избиратели такой возможности не имели", - сказал первый зампредседателя ЦК КПРФ.

По мнению Мельникова, "серьезную работу нужно провести над избирательным законодательством в целом".

Кроме того, "надо обратить внимание на законодательство о шествиях и митингах, о борьбе с экстремизмом, о статусе депутата - с учетом изъянов правоприменительной практики, которая происходит на наших глазах", отметил политик.

В России ДЭГ на выборах в Госдуму затронуло семь регионов: Курскую, Мурманскую, Нижегородскую, Ростовскую, Ярославскую области, а также Севастополь и Москву. В столице была самая большая доля такого голосования - 50%.

Пленум ЦК КПРФ, посвященный итогам избирательной кампании 2021 года, проходит в субботу в подмосковном комплексе "Снегири".

Голосование на выборах различного уровня проводилось в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно.

По итогам прошедших в сентябре выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата из 450. КПРФ получила 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13. "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получили по одному мандату. Пять мандатов получили кандидаты-самовыдвиженцы.

КПРФ Иван Мельников Госдума ДЭГ

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