В КПРФ не исключили обращение в Конституционный суд по поводу ДЭГ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что партия рассматривает возможность обратиться в Конституционный суд в связи с применением дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах в Госдуму.

"Вероятно, будем готовить и обращение в Конституционный суд: само по себе использование двух разных систем на одних и тех же федеральных выборах нарушало конституционный принцип равенства избирателей", - сказал он в субботу в выступлении на пленуме по итогам выборов в Думу.

Мельников отметил, что это касается электронного голосования: "Мы должны добиваться его отмены".

В частности, он обратил внимание, что в рамках электронного голосования можно было несколько раз переголосовать. "А это не только еще одна лазейка для мухлежа, но и создание неравных условий. Другие избиратели такой возможности не имели", - сказал первый зампредседателя ЦК КПРФ.

По мнению Мельникова, "серьезную работу нужно провести над избирательным законодательством в целом".

Кроме того, "надо обратить внимание на законодательство о шествиях и митингах, о борьбе с экстремизмом, о статусе депутата - с учетом изъянов правоприменительной практики, которая происходит на наших глазах", отметил политик.

В России ДЭГ на выборах в Госдуму затронуло семь регионов: Курскую, Мурманскую, Нижегородскую, Ростовскую, Ярославскую области, а также Севастополь и Москву. В столице была самая большая доля такого голосования - 50%.

Пленум ЦК КПРФ, посвященный итогам избирательной кампании 2021 года, проходит в субботу в подмосковном комплексе "Снегири".