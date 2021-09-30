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КПРФ подала 32 иска в суд с требованием отменить итоги выборов в Москве

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы зарегистрировал более трех десятков исков от КПРФ с требованием отменить результаты голосования в столице.

"В суд поступило 32 административных исковых заявления Коммунистической партии РФ, а также кандидатов в депутаты Госдумы об отмене решения об итогах голосования", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она пояснила, что 15 исков поступили непосредственно от партии, еще 15 - от кандидатов от КПРФ. Два иска подали самовыдвиженцы - Анастасия Брюханова и Надежда Загордан.

Ранее в суд был подан первый иск об отмене электронного голосования от кандидата от КПРФ Михаила Лобанова. Он пока не назначен к слушанию.

Ранее замруководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов сообщил, что в суд с требованием отменить результаты дистанционного электронного голосования намерены обратиться 15 кандидатов от московского отделения партии.

Голосование на выборах различного уровня проводилось в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно. В этот период состоялось более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней во всех 85 субъектах России.

Москва КПРФ Госдума Пресненский суд Лела Кокая

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