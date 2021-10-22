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Новый штамм коронавируса AY.4.2 нашли в Московском регионе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Случаи новой разновидности дельта-штамма AY.4.2 коронавируса выявлены на территории Московского региона. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Появившиеся в СМИ данные о таких случаях в Петербурге и Твери он не подтвердил.

"Выявленные единичные изоляты вируса из Московского региона имеют все значимые генетические отличия, присущие новой ветви AY.4.2, включая две (...) мутации (Y145H и A222V). В отличие от образцов из Твери и Санкт-Петербурга, которые действительно не содержат таких ключевых изменений", - пояснил Хафизов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в Твери было зафиксировано два, а в Петербурге – один случай AY.4.2, при этом отмечая, что алгоритм, который анонсирует выявленные в стране штаммы, "мог ошибиться".

Хафизов утверждает, что алгоритм не ошибался. По его словам, "стандартные" алгоритмы анализа пока, возможно, не учитывают наличия двух упомянутых ключевых мутаций в гене S-белка (Y145H и A222V), относя к линии AY.4.2 последовательности, этих мутаций не имеющие.

"Мы об этом осведомлены и потому сразу добавили в анализ скрипты, которые гарантированно выявляют наличие этих замен в геноме патогена", - добавил эксперт.

Исследователи в целом согласны, что, хотя AY.4.2 более заразен, он не демонстрирует каких-то особенностей, которые должны вызывать сверхбеспокойство, добавил Хафизов.

"Вариант, вероятно, немного более заразен, чем исходная дельта, но это не так много по сравнению с тем, что мы видели при появлении штаммов альфа и дельта, которые были на 50-60% более заразными, чем предыдущие версии вируса", - сообщил он.

Так как у нового штамма есть мутации в S-белке, то, скорее всего, он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания, поэтому характер лечения пациентов не поменяет. По словам Хафизова, вакцинированные от коронавируса будут защищены от нового штамма на том же уровне, что и от исходной "дельты".

В четверг Хафизов сообщил, что в России обнаружены единичные случаи новой разновидности дельта-штамма AY.4.2 коронавируса, которая имеет вероятность широкого распространения.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Москва коронавирус

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