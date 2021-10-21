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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В РФ обнаружили единичные случаи нового варианта дельта-штамма коронавируса AY.4.2

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В России выявлены единичные случаи новой разновидности дельта-штамма AY.4.2 коронавируса, которая имеет вероятность широкого распространения, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Да, вариант AY.4.2 линии "Дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus" (российская база геномов коронавируса - ИФ)", - сказал Хафизов журналистам в четверг.

По словам эксперта, эта разновидность является одним из множества ответвлений штамма "дельта" и по сравнению с ней обладает большей заразностью.

Эксперт считает, что данный вариант штамма "дельта" имеет потенциал для дальнейшего распространения как в РФ, так и в мире.

"Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", - уточнил Хафизов.

О распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта", его разновидности AY.4.2, на этой неделе заявили ученые из Великобритании, где данная версия COVID-19 получает распространение.

Эксперт Роспотребнадзора призвал не путать новую разновидность дельта-штамма коронавируса с выявленным летом вариантом "дельта плюс".

"В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница", - сказал Хафизов.

Он пояснил, что AY.4.2 является одним из множества ответвлений линии "дельта", "которое, вероятно, имеет ряд "преимуществ" перед исходной и остальными версиями патогена".

Эксперт отметил, что появление таких разновидностей ожидалось, и "мы ранее о таком - возможности появления "дочерних" линий дельты - варианте развития событий сообщали".

Хафизов указал, что новый вариант может быть примерно на 10 процентов более заразным, чем исходная "дельта". Вместе с тем он считает, что новый вариант "дельты" может постепенно начать вытеснять "старую" версию.

"Но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама дельта в свое время вытеснила все остальное. Так, он впервые был замечен в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии "Дельты" медленно увеличивалась. Это потенциально лишь немного более заразный штамм", - уточнил Хафизов.

Он уверен, что зарегистрированные в РФ вакцины от коронавируса будут эффективны против новой версии дельта-штамма.

"Вакцины достаточно эффективны против этой версии вируса, который не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами", - сказал Хафизов.

Штамм коронавируса "дельта" начал широко распространятся в РФ в конце весны - начале лета, вызвав серьезный подъем заболеваемости. В настоящий момент "дельта" доминирует над всеми вариантами COVID-19 в России.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 октября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Роспотребнадзор Камиль Хафизов

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