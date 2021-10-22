В Москве дополнительно развернуты 11 тысяч ковид-коек

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Москве дополнительно развернуты 11 тысяч коек для больных коронавирусной инфекцией, этих мощностей достаточно, поскольку власти рассчитывают сбить рост заболеваемости за счет ограничительных мер, сообщила телеканалу "Москва 24" заммэра города Анастасия Ракова.

Она уточнила, что сейчас "80% всех коечных мощностей, работающих на ковид - временные".

Весной 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что было развернуто 16 тысяч инфекционных коек, и обещал довести это число до 27 тысяч. В городе в том числе возводили временные госпитали в палатках.

Заммэра также отметила, что в ближайшее время ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе "вряд ли улучшится".

"Эта волна отличается от предыдущих волн, которые мы наблюдали полтора года. Уже практически шестую неделю подряд мы видим рост выявления заболеваемости где-то процентов под 30 еженедельно. Это очень и очень много", - сказала Ракова 22 октября.

Она добавила, что такой рост создает "огромную нагрузку" на медицинскую сеть Москвы, но наработанный опыт позволяет создавать дополнительные мощности.

Чтобы прервать цепочку заражений, мэр Сергей Собянин ввел нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.