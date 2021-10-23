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МЧС предупредило о порывистом ветре в Москве

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Спасатели просят москвичей и гостей столицы не парковать автомобили под деревьями в связи с прогнозируемым усилением ветра в ближайшие часы.

"В ближайшие один-два часа с сохранением до 18:00 23 октября по Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

В ведомстве также рекомендуют в связи с неблагоприятными метеоусловиями обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва МЧС

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