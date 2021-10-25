Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Парковки в Москве будут бесплатными в ноябрьские праздники

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Автомобилисты смогут бесплатно припарковаться на улицах Москвы в ноябрьские праздники; в нерабочие дни плата за парковки будет взиматься, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября", - привели в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он попросил водителей быть внимательными и парковаться без нарушений во избежание аварийных ситуаций.

В ведомстве добавили, что в остальные нерабочие дни парковка в Москве будет платной.

В Москве с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни из-за осложнения ситуации с COVID-19.

Максим Ликсутов Москва

Новости по теме

Новости

"Почта России" запустила доставку посылок роботами-курьерами "Яндекса" в Москве

"Почта России" запустила доставку посылок роботами-курьерами "Яндекса" в Москве

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Пандемия коронавируса

Домашний режим для пожилых и хронически больных людей начал действовать в Москве

Домашний режим для пожилых и хронически больных людей начал действовать в Москве

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
Пандемия коронавируса

Московские врачи заявили об увеличении числа пациентов с тяжелым течением COVID-19

Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября

Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября

Новый штамм коронавируса AY.4.2 нашли в Московском регионе

Каникулы в московских школах могут начаться с 25 октября

Каникулы в московских школах могут начаться с 25 октября

В Москве перекрыли Красную площадь после обрушения лесов и зубца стены

В Москве перекрыли Красную площадь после обрушения лесов и зубца стены

Один из зубцов кремлевской стены поврежден в результате сильного ветра

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });