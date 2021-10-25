Парковки в Москве будут бесплатными в ноябрьские праздники

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Автомобилисты смогут бесплатно припарковаться на улицах Москвы в ноябрьские праздники; в нерабочие дни плата за парковки будет взиматься, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября", - привели в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он попросил водителей быть внимательными и парковаться без нарушений во избежание аварийных ситуаций.

В ведомстве добавили, что в остальные нерабочие дни парковка в Москве будет платной.

В Москве с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни из-за осложнения ситуации с COVID-19.