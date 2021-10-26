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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Москвичи начали закупаться одеждой и косметикой перед нерабочими днями

Москвичи начали закупаться одеждой и косметикой перед нерабочими днями
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Москве горожане стали активнее закупаться в магазинах, в частности, одеждой, перед нерабочими днями, сообщил через пресс-службу профильного комплекса заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он сослался на данные мэрии о торговом обороте магазинов.

Чиновник предположил, что объявление о том, что с 28 октября по 7 ноября не будут работать большинство непродуктовых точек, стимулировало людей сделать запланированные покупки, которые они до сих пор откладывали.

В выходные 16-17 октября среднесуточный оборот магазинов одежды в городе составлял 1,36 млрд рублей, 23-24 октября он вырос на 14% - до 1,56 млрд рублей, рассказал Ефимов.

Магазины косметики нарастили оборот на 13%, с 297,7 млн рублей до 337,5 млн рублей.

В целом в сфере непродовольственной торговли оборот 23-24 октября вырос на 3% по сравнению с предыдущими выходными и составил 9,6 млрд рублей, добавил вице-мэр.

Хотя продуктовые магазины закрывать не планируют, в выходные 23-24 октября их среднесуточная выручка выросла на 20% и достигла 2,9 млрд рублей, рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов. Сильнее всего оборот вырос у специализированных продуктовых магазинов, выручка супермаркетов и универсамов осталось на прежнем уровне.

"Москвичи хоть и запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров", - отметил Пуртов.

В аптеках роста спроса не наблюдалось.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Хроника 09 января 2020 года – 26 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Владимир Ефимов коронавирус Кирилл Пуртов

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