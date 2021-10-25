В Москве и Подмосковье обнаружили трех заболевших с мутацией дельта-штамма AY.4.2

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Новая мутация дельта-штамма коронавируса АY.4.2 обнаружена в Москве и в Подмосковье, выявлено три случая заболевания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мои коллеги буквально на днях говорили, что мы видим еще одну мутацию (коронавируса АY.4.2 - ИФ), тоже еще одну, которую объявили коллеги в Великобритании. (...) У нас мы ее увидели в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит", - сказала Попова в интервью в программе "Познер" на Первом канале.

22 октября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил журналистам, что в России выявлены единичные случаи новой разновидности дельта-штамма коронавируса, которая имеет вероятность широкого распространения. По его словам, новый вариант дельта-штамма AY.4.2 является более заразным и может вытеснить исходную версию, но российские вакцины будут эффективны против этой разновидности COVID-19.

На прошлой неделе ученые из Великобритании заявили о распространении в этой стране более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта" - его разновидности AY.4.2. Штамм коронавируса "дельта" начал широко распространятся в РФ в конце весны - начале лета, вызвав серьезный подъем заболеваемости. В настоящий момент "дельта" доминирует над всеми вариантами COVID-19 в России.

Мутации COVID-19 не вызывают серьезных опасений

На данный момент мутации коронавирусане являются тревожными, но гражданам необходимо активнее прививаться, сказала Попова.

Она добавила, что если граждане не будут активно вакцинироваться, у вируса будет больше возможности для адаптации и мутации. Также глава Роспотребнадзора отметила, что знания о коронавирусе позволяют всем мировым ученым быстро разрабатывать меры для предотвращения заболевания.

По состоянию на 22 октября, в России сделано более 53,5 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, вакцинацию полного курса прошли более 49,1 млн раз, уровень коллективного иммунитета составляет 45,7%.