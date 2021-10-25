Попова призвала ужесточить штрафы за нарушение эпидемиологических норм

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Штрафы за нарушение санитарных и эпидемиологических норм должны быть повышены до такого размера, чтобы предупреждать нарушения, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мне кажется, здесь надо менять принципиально подход. Штраф должен быть таким, чтобы его не хотелось платить", - сказала Попова в интервью на передаче "Познер" на Первом канале.

По мнению Поповой, размер штрафа должен быть установлен на таком уровне, чтобы его выплата "здорово осложняла жизнь". Это позволит не допустить совершения правонарушения.

В качестве примера глава Роспотребнадзора привела ситуацию в Европе, где штраф "за просроченный товар на полке" составляет 15 тыс. евро.

Попова также отметила, что вопрос ужесточения штрафов обсуждается в российском правительстве.