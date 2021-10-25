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Попова призвала ужесточить штрафы за нарушение эпидемиологических норм

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Штрафы за нарушение санитарных и эпидемиологических норм должны быть повышены до такого размера, чтобы предупреждать нарушения, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Мне кажется, здесь надо менять принципиально подход. Штраф должен быть таким, чтобы его не хотелось платить", - сказала Попова в интервью на передаче "Познер" на Первом канале.

По мнению Поповой, размер штрафа должен быть установлен на таком уровне, чтобы его выплата "здорово осложняла жизнь". Это позволит не допустить совершения правонарушения.

В качестве примера глава Роспотребнадзора привела ситуацию в Европе, где штраф "за просроченный товар на полке" составляет 15 тыс. евро.

Попова также отметила, что вопрос ужесточения штрафов обсуждается в российском правительстве.

коронавирус Анна Попова Роспотребнадзор

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