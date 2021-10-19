Роспотребнадзор выявил нарушения COVID-мер в семи десятках кафе в Москве

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Контроль за соблюдением противоэпидемических мер в столице будет усилен из-за осложнения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, говорится в сообщении столичного Роспотребнадзора.

В ведомстве также сообщили, что по результатам проверок в столице за минувшую неделю было выявлено более 70 кафе и ресторанов, не соблюдающих ограничения по COVID-19. "Из 362 проверенных объектов в 74 кафе, в том числе в 42 кафе в торговых центрах, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции не выполняются противоэпидемические мероприятия", - отметили в Роспотребнадзоре.

Среди нарушений - отсутствие социальной разметки на полу, отсутствие или неправильное ношение масок персоналом, непредставление сведений о вакцинации сотрудников от коронавируса и другие. В ведомстве подчеркивают, что такие нарушения фиксировались и ранее, но руководители так и не устранили их.

По фактам выявленных нарушений в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составлено 77 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, в том числе в связи с многочисленными грубыми нарушениями - 14 протоколов о временном запрете деятельности. В ходе проверок в досудебном порядке опечатаны 14 объектов.

Нарушителям грозит штраф: на должностных лиц - от 50 до 150 тыс. руб., на предпринимателей без статуса юрлица - от 50 до 150 тыс. руб., на юрлиц - от 200 до 500 тыс. руб. Также работу объекта могут приостановить на срок до 90 суток.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

Собянин также допустил ввод краткосрочных ограничений из-за ситуации с коронавирусом, но Москва при этом "будет жить полноценной жизнью и развиваться".

По данным на 19 октября, в Москве выявлены за сутки 5 700 заболевших COVID-19, выздоровели 3 988 человек, умерли 73. За весь период пандемии в столице заболели 1 731 937 москвичей, вылечились 1 540 144, умерли 30 305.