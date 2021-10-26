В Москве за неделю нарушения COVID-мер выявили в 81 магазине и кафе

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - По итогам проверок соблюдения в Москве противоэпидемических мер в условиях распространения коронаврируса нарушения выявлены на 81 объекте, сообщает столичный Роспотребнадзор.

"В период с 18 по 24 октября 2021 года специалистами управления обследовано 370 объектов торговли и общественного питания, в том числе 17 магазинов "Ашан", 33 магазина "Дикси", 49 магазинов "Магнолия" и 241 кафе на фудкортах в 42 торговых центрах, из них в 81 объекте выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди нарушений отмечается отсутствие контроля за социальной дистанцией, несоблюдение правил ношения масок, несоблюдение периодичности дезинфекции помещения, отсутствие санитайзеров и другие.

По фактам нарушений в отношении юридических и должностных лиц, а также индивидуальных предпринимателей возбуждено 91 административное дело по части 2 статьи 6.3 и статьи 6.6 КоАП РФ. В связи с многочисленными грубыми нарушения санитарно-эпидемиологических требований составлено шесть протоколов о временном запрете работы.

Нарушителям по части 2 статьи 6.3 грозит штраф: для должностных лиц - от 50 до 150 тыс. руб., для предпринимателей без статуса юрлица - от 50 до 150 тыс. руб., для юрлиц - от 200 до 500 тыс. руб. Также работу объекта могут приостановить на срок до 90 суток.