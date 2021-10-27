Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Компаниям в Москве, которые не закроются в нерабочие дни, грозит штраф до 1 млн руб.

Компаниям в Москве, которые не закроются в нерабочие дни, грозит штраф до 1 млн руб.
Фото: Lea Suzuki/The San Francisco Chronicle via Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Административная ответственность грозит предприятиям и компаниям Москвы, которые вопреки распоряжению властей продолжат работать 28 октября - 7 ноября, сообщила столичная мэрия.

"Для индивидуальных предпринимателей - это (административная ответственность - ИФ) штраф в размере от 50 тыс. до 1 млн руб. и приостановка деятельности на срок до 90 суток", - говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

На такой же срок могут приостановить работу юридических лиц, но сумма штрафа для них составит уже от 300 тыс. до 1 млн руб.

МоскваСпециализированные алкомаркеты будут закрыты в Москве во время нерабочих днейСпециализированные алкомаркеты будут закрыты в Москве во время нерабочих днейЧитать подробнее

На сайте уточняется, что контролировать работу компаний и предприятий в эти дни будут сотрудники Роспотребнадзора, полиции, Объединения административно-технических инспекций, префектур и районных управ.

С 28 октября по 7 ноября в Москве не смогут работать все предприятия и организации, за исключением тех, кто обеспечивает функционирование городской инфраструктуры.

Продолжат также работать предприятия непрерывного цикла и ряд иных организаций, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента РФ.

Из сферы услуг будут работать аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости.

Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Специализированные алкомаркеты будут закрыты в Москве во время нерабочих дней

Специализированные алкомаркеты будут закрыты в Москве во время нерабочих дней
Пандемия коронавируса

Алкомаркеты Москвы сообщили о требованиях властей закрыться на период нерабочих дней

Алкомаркеты Москвы сообщили о требованиях властей закрыться на период нерабочих дней
Пандемия коронавируса

В Москве возобновила работу горячая линия для самоизолированных

Москвичам пообещали теплую солнечную погоду в конце октября - начале ноября

Москвичам пообещали теплую солнечную погоду в конце октября - начале ноября

Соцвыплаты в Москве увеличат в 2022 году почти на 5%

Соцвыплаты в Москве увеличат в 2022 году почти на 5%

Причиной взрыва газа в Видном могло быть подключение не того шланга

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в Москве за неделю увеличилось на 14%

В подмосковном Видном взрыв газа разрушил стену пятиэтажки

Мужчина, женщина и ребенок убиты на западе Москвы

COVID-заболеваемость в Москве снизилась на 20% после роста накануне

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });