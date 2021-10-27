Компаниям в Москве, которые не закроются в нерабочие дни, грозит штраф до 1 млн руб.

Фото: Lea Suzuki/The San Francisco Chronicle via Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Административная ответственность грозит предприятиям и компаниям Москвы, которые вопреки распоряжению властей продолжат работать 28 октября - 7 ноября, сообщила столичная мэрия.

"Для индивидуальных предпринимателей - это (административная ответственность - ИФ) штраф в размере от 50 тыс. до 1 млн руб. и приостановка деятельности на срок до 90 суток", - говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

На такой же срок могут приостановить работу юридических лиц, но сумма штрафа для них составит уже от 300 тыс. до 1 млн руб.

На сайте уточняется, что контролировать работу компаний и предприятий в эти дни будут сотрудники Роспотребнадзора, полиции, Объединения административно-технических инспекций, префектур и районных управ.

С 28 октября по 7 ноября в Москве не смогут работать все предприятия и организации, за исключением тех, кто обеспечивает функционирование городской инфраструктуры.

Продолжат также работать предприятия непрерывного цикла и ряд иных организаций, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента РФ.

Из сферы услуг будут работать аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости.