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Устранен сбой при оплате парковки через СМС у абонентов "Мегафона"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Возможность оплачивать парковку в Москве с помощью SMS вновь доступна абонентам "Мегафона". Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Проблемы при оплате парковки на стороне "Мегафона" устранены, абоненты снова могут оплачивать парковку и пополнять парковочный счет через СМС", - говорится в сообщении в четверг.

Ранее по техническим причинам на стороне оператора у абонентов "Мегафона" были временные сложности при оплате парковки и пополнении парковочного счета через SMS.

Москва Мегафон

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