Проблемы с оплатой парковки с помощью смс наблюдаются в Москве

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами при оплате парковки в Москве с помощью смс, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник.

"В настоящий момент из-за технических проблем на единой мобильной платформе у некоторых пользователей наблюдаются временные ограничения при оплате парковки через смс", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что сервис пополнения парковочного счета работает стабильно.

В департаменте рекомендуют пользоваться для оплаты парковки мобильным приложением "Парковки Москвы", личным кабинетом на сайте parking.mos.ru или ближайшим паркоматом.