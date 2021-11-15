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Проблемы с оплатой парковки с помощью смс наблюдаются в Москве

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами при оплате парковки в Москве с помощью смс, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник.

"В настоящий момент из-за технических проблем на единой мобильной платформе у некоторых пользователей наблюдаются временные ограничения при оплате парковки через смс", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что сервис пополнения парковочного счета работает стабильно.

В департаменте рекомендуют пользоваться для оплаты парковки мобильным приложением "Парковки Москвы", личным кабинетом на сайте parking.mos.ru или ближайшим паркоматом.

Москва

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