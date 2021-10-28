Абоненты "Мегафона" столкнулись с трудностями при оплате парковки через SMS

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сложности с оплатой парковки в Москве с помощью SMS возникли у абонентов "Мегафона", сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"По техническим причинам на стороне "Мегафона" у абонентов этого оператора сейчас могут возникнуть сложности при оплате парковки и пополнении парковочного счета через смс", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что абоненты "Мегафона" пока могут заплатить за парковку через приложение "Парковки Москвы", в своем "Личном кабинете" на сайте parking.mos.ru или в ближайшем паркомате.

Остальные операторы и сервисы доступны в полном объеме.